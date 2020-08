Dia quente e talvez com chuva

Há chuva no horizonte, sob a possibilidade de aguaceiros fracos nas zonas altas nesta terça-feira marcada por períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado de Nordeste. No Funchal não deverá cair, pelo menos não consta das previsões para hoje efectuadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que aponta para a capital madeirense períodos de muitas nuvens e vento fraco. Apesar disto, o calor não vai faltar, com a temperatura máxima hoje a atingir os 27ºC no Funchal e os 26ºC no Porto Santo. A 27ºC chegam hoje também o Lugar de Baixo na Ponta do Sol e São Vicente. Porto Moniz, Ponta do Pargo, Câmara de Lobos, Machico e Santa Cruz chegam todos aos 26ºC também na parte mais quente do dia. Já Caniçal e Santana ficam-se pelos 25ºC.

Apenas a ilha do Porto Santo está com risco extremo de exposição à radiação ultravioleta, 9 numa escala de 1 a 11+ e não há risco assinalável de incêndio no Arquipélago, ao contrário do que acontece nesta terça-feira em algumas zonas do país. Segundo o IPMA, cerca de 4O concelhos do interior Norte e Centro estão em risco máximo. Pertencem aos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco. Hoje a nível nacional as temperaturas máximas vão variar entre os 23ºC de Viana do castelo e Sines, e os 31ºC de Évora e Beja.

Por cá, a temperatura do mar convida a banhos, está os 23/24ºC. Na costa Norte com ondas de Norte com 1 metro; na costa Sul com ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.