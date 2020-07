Pico do Areeiro com a temperatura máxima mais alta durante a manhã

Surpreendente, ou talvez não, o Pico do Areeiro, com 25,8 graus Celsius, é hoje – até ao final da manhã – a zona mais quente do Arquipélago da Madeira (dotada com estações meteorológicas automáticas do IPMA: 19 na ilha da Madeira, Porto Santo e Selvagens).

O valor da temperatura máxima registada até ao meio-dia nesta estação localizada no ‘topo da ilha’ corresponde a aviso amarelo para as regiões montanhosas da Madeira e corresponde a uma subida de quase 9 graus em menos de meia dúzia de horas, tendo em conta a temperatura mínima (16,9ºC) registada ao final da madrugada (06:20).

Também no ‘amarelo’, mas para a costa Norte da Madeira, foi a temperatura já registada em São Vicente (24,4ºC).