Eleições que determinarão novo líder da Alemanha marcadas para 26 de Setembro

As próximas eleições legislativas da Alemanha, que determinarão o novo líder do país após o longo governo da chanceler Angela Merkel, serão realizadas em 26 de setembro de 2021, anunciou hoje o gabinete do Presidente Frank-Walter Steinmeier.

A data da 20.ª votação legislativa na Alemanha após a II Guerra Mundial foi fixada pelo chefe de Estado segundo uma recomendação do Governo.

A Alemanha realiza eleições a cada quatro anos, sendo que, depois, a câmara baixa do parlamento, ou Bundestag, elege o chanceler, o que pode acontecer bastante tempo depois das eleições, porque o processo de formação de uma coligação governamental tende a ser demorado.

Após as eleições de 2017, passaram-se quase seis meses antes de Angela Merkel ter sido empossada para cumprir o seu quarto mandato - um recorde na Alemanha.

Merkel é chanceler desde 2005 e, há dois anos, garantiu que não irá recandidatar-se a um quinto mandato, mas é difícil adivinhar quem será o seu sucessor(a), o que dependerá muito dos nomes indicados como candidatos a chanceler pelos principais partidos.

O partido de centro-direita de Merkel, o União Democrata Cristã, que faz parte de um bloco conservador considerado favorito pelas sondagens graças, sobretudo, às críticas positivas que tem tido relativamente à gestão da pandemia de covid-19, planeia escolher um novo líder em janeiro.

A pessoa escolhida será provavelmente - mas não obrigatoriamente - indicada para concorrer a chanceler.

Os social-democratas, de centro-esquerda - que forneceram três dos oito chanceleres do pós-guerra na Alemanha - escolheram o ministro das Finanças, Olaf Scholz, como candidato.

Mas o partido, agora o parceiro minoritário na coligação de governo de Merkel, mostra resultados muito fraco nas sondagens.

O seu apoio é inferior ao dos ambientalistas Verdes, que provavelmente apresentarão a sua primeira candidatura à chancelaria, embora não tenham ainda indicado qualquer nome.

Os eleitores vão eleger pelo menos 598 deputados para o Bundestag. O número pode ser consideravelmente mais alto devido ao complexo sistema eleitoral alemão, que se baseia na representação proporcional, mas também permite que os eleitores escolham diretamente representantes locais. O atual Bundestag tem 709 membros.