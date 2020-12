Papa Francisco fez homenagem privada à Imaculada Conceição

O Papa Francisco foi esta manhã à Praça de Espanha, no centro de Roma, onde realizou uma homenagem privada à Imaculada Conceição, por a pandemia impedir a celebração daquele tradicional ato de devoção.

Às 07:00, o líder da Igreja Católica foi à Praça de Espanha para um ato de veneração privada da Imaculada Conceição, informou hoje o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

"Com as primeiras luzes da madrugada, à chuva, [o Papa] colocou um ramo de rosas brancas na base da coluna onde se encontra a estátua da virgem e dirigiu-se a ela em oração, para que olhasse com amor por Roma e os seus habitantes", deixando ainda uma palavra a todos os que "sofrem de doenças e de desânimo" no mundo.

Poucos minutos depois, o Papa Francisco saiu da Praça de Espanha e dirigiu-se à Basílica de Santa Maria Maior, onde também rezou perante o ícone da Nossa Senhora das Neves e celebrou uma missa numa capela, antes de regressar ao Vaticano, acrescentou o porta-voz.

O Vaticano tinha anunciado anteriormente que o Papa não iria comparecer, devido à pandemia, à tradicional homenagem à Imaculada Conceição, na Praça de Espanha, um dos eventos religiosos mais populares entre os habitantes de Roma, decidindo realizar um "ato de devoção privado".

Todos os anos, multidões concentram-se na Praça de Espanha para assistir à cerimónia.