Já há onzes no Farense-Marítimo

Já são conhecidos os onzes titulares para o jogo entre Farense e Marítimo, que encerram hoje a nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, num duelo entre duas equipas do fundo da tabela, que procuram pontuar para fugir aos lugares de despromoção.

Os verde-rubros apresentam-se com algumas mexidas, em relação ao último jogo, onde perderam em casa diante do Benfica por 1-2, em jogo a contar para a I Liga.

Destaque para as entradas de Guitane, Milson e Correa e as saídas de Leo Andrade, Rúben Macedo e Joel Tagueu.

Eis o onze verde-rubro: Charles, Marcelo Hermes, Lucas Áfrico, René Santos, Cláudio Winck; Jean Irmer, Guitane, Pelágio, Correa, Milson, Rodrigo Pinho.

Já o Farense irá apresentar-se com Rafael Defendi, Fábio Nunes, Bura, Cláudio Falcão, Amine, Filipe Melo, Ryan Gauld, Hugo Seco, Bilel, Fabrício Isidoro e Patrick.

A equipa algarvia, que é última na tabela, com cinco pontos, recebe o Marítimo, que está em 16.º, com apenas mais dois pontos, em jogo agendado para as 20:15, no estádio de São Luís, com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

A equipa do Farense, que apenas venceu um jogo no campeonato, na receção ao Boavista, vem de uma derrota frente ao Sporting de Braga (1-0), além de ter sido eliminado da Taça de Portugal, pelo secundário Estrela da Amadora, e vai procurar aproveitar o fator casa para ultrapassar o seu rival no jogo de hoje na tabela.

Já a equipa do Marítimo, que vem de cinco jogos sem vencer na competição (quatro derrotas e um empate), vai procurar regressar aos resultados positivos, pois o último triunfo foi na terceira jornada, quando bateu no FC Porto por 3-2 no estádio do Dragão.