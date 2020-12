IV Festival de Coros Escolares regressa a partir de hoje em formato digital

A partir desta segunda-feira, dia de Dezembro, e até ao final da próxima semana, o espírito natalício está de volta com o IV Festival de Coros Escolares da Região Autónoma da Madeira.

Atendendo às circunstâncias actuais, o evento - prmovido pela secretaria regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação (DRE) - decorrerá em formato on-line, com transmissão em streaming através do Facebook da DRE e da Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA).

As transmissões serão em directo, a partir das 16 horas de hoje. Entre os dias 9 e 11 deste mês, haverá duas sessões diárias, às 11 e às 16 horas. Já na semana seguinte, entre os dias 14 e 18 de Dezembro, haverá uma sessão diária às 11 horas.

Consulte a lista das actuações:

Recorde-se que as três primeiras edições deste Festival realizaram-se de forma presencial, num palco da Avenida Arriaga, no Funchal. De acordo com a tutela, a última edição contou com a participação de cerca de 750 alunos oriundos de 20 escolas do ensino básico.

Este ano, a iniciativa transformou-se num festival musical on-line, onde participarão 12 escolas do 1.º ciclo da Região, sob a orientação de 14 docentes das áreas artísticas performativas e registará a interpretação de dezenas de canções natalícias, percorrendo vários géneros e estilos musicais.