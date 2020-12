PSD-Machico enaltece solidariedade do Governo Regional

O PSD-Machico criticou a "falta de sentido de missão e responsabilidade política do presidente Ricardo Franco, particularmente nos momentos mais difíceis e exigentes e enaltece, pelo contrário, a postura que o Governo Regional assumiu, ao chegar-se à frente na defesa dos interesses da população, face à inércia a que já nos habituou o executivo camarário socialista machiquense".

“Registamos mais uma vez a solidariedade do Governo Regional que, desde a primeira hora, deu a cara, embora não tendo a tutela da estrada municipal do Porto da Cruz e assumiu, em nome do superior interesse da população e de todos os que a utilizam, proceder à sua reparação. Um acto nobre e de enaltecer, paradoxalmente ao medíocre comportamento do executivo camarário que só esteve presente para o 'show off' habitual”, repudia o presidente da Concelhia do PSD/Machico, Norberto Maciel.

Governo vai reparar estrada que colapsou no Porto da Cruz e consolidar as margens da ribeira O Governo Regional anunciou que vai avançar, “com caracter de urgência”, com a consolidação das margens da Ribeira do Massapez e consequente reparação da estrada que colapsou, hoje de manhã, no Porto da Cruz.

O social-democrata diz não entender como é que estando à frente dos destinos desta edilidade há mais de sete anos e sabendo da problemática Rua Marechal Spínola no Porto da Cruz - estrada que, relembre-se, é municipal e, portanto, da sua exclusiva responsabilidade - o presidente do executivo "nada fez para evitar o agravamento do seu estado de degradação".

Presidente da concelhia que, aliás, diz mesmo "ser evidente um total abandono na manutenção das estradas municipais do concelho, sendo que a falta de zelo e cuidado levou a este infeliz desfecho, com a ressalva de não terem sido perdido vidas, em boa hora".

Estrada abate no Porto da Cruz A estrada de ligação ao Centro de Saúde e Lar de Idosos no Porto da Cruz, a Rua Marechal Spínola, abateu e está encerrada ao trânsito. Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados esta manhã por volta das 7h20 para sinalizar e vedar à circulação.