"Não estamos a infringir absolutamente nada", diz Estêvão Neves

"Não estamos a infringir absolutamente nada". Foi desta forma que Estêvão Neves, responsável pelo Hotel Quinta do Sol, do grupo Enotel, respondeu ao historiador e professor, Emanuel Gaspar, que se mostrou atónito e indignado com as obras de beneficiação que daquela unidade hoteleira.

O empresário madeirense disse que quem teve “tamanha ignorância” e “desrespeito” em relação a este assunto foi Emanuel Gaspar ao não se informar devidamente sobre o que está a ser feito pelo grupo.

Recorde-se que, através da sua página de Facebook, o historiador e professor classificou as obras de “atentado ao Património” ao deparar-se com "a adulteração arquitectónica em curso nas fachadas" da referida unidade hoteleira.

"Não queremos alterar o património ou a fachada daquele hotel [...]. Só estamos a recuperar o que foi bem feito nos anos 70 pelo então arquitecto Chorão Ramalho", frisou Estêvão Neves, realçando, mais um vez, que tudo está a ser feito com "rigor absoluto".

Além disso, referiu que as quatro unidades hoteleiras do grupo estão em obras para "voltar em força em Julho".