Palmeiras de Abel Ferreira goleia e está nos 'quartos' da Taça Libertadores

Os brasileiros do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira, apuraram-se hoje para os quartos de final da Taça Libertadores de futebol, após golearem o Delfin, do Equador, por 5-0.

Na primeira volta, a equipa liderada pelo técnico luso já havia vencido por 3-1, praticamente sentenciando aí a eliminatória.

De Paula Carreiro, aos 29 minutos, com uma 'bomba' de fora da área, Gabriel Veron aos 49, com um 'chapéu, e 60, em remate fácil, Willian, aos 52, com um pontapé artístico, e Danilo aos 90+4, na cara do guarda-redes, fizeram os golos da vitória do conjunto de São Paulo.

Abel Ferreira, que chegou ao Palmeiras em 30 de outubro, tem estado em excelente plano, subindo a equipa até à quinta posição, é semi-finalista da Taça do Brasil e garantiu agora um lugar nos 'quartos' da Libertadores.

Em nove jogos disputados, o português tem sete vitórias, um empate e uma derrota