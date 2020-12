Prédio desaba no Egipto e mata pelo menos cinco pessoas

Um edifício de apartamentos colapsou hoje em Alexandria, no Egito, provocando a morte a pela menos cinco pessoas, de acordo com as autoridades egípcias.

As equipas de resgate continuam a procurar sobreviventes encarcerados dentro dos destroços do prédio de três andares no bairro de Moharam Bek, dá conta um oficial egípcio, citado pela Associated Press (AP).

Este oficial falou sob a condição de anonimato porque não estava autorizado a informar os órgãos de comunicação social sobre desenvolvimentos nas buscas relacionadas com este incidente.

A polícia estabeleceu um perímetro em torno do local onde ocorreu o desabamento, para impedir os curiosos e familiares das vítimas de acudirem a esta zona.

A AP dá também conta de que há várias máquinas industriais a remover os detritos.

O governador de Alexandria, Mohammed el-Sharif, disse através de um vídeo divulgado que as informações preliminares sugerem que duas famílias de nove pessoas estavam dentro do edifício quando colapsou.

Apesar de ainda não serem conhecidas as causas do desabamento, Al-Sharif explicitou que o prédio tinha sido construído na década de 1940.

A queda de edifícios no Egito não é incomum, por causa da debilidade das infraestruturas e pela construção em terrenos que, por vezes, não são apropriados.

Sem uma ordenação territorial coerente e um mercado controlado, vários construtores que procuram lucros maiores acabam por violar as diretrizes estabelecidas.

Pisos adicionais sem licenciamento estão entre as violações mais comuns.