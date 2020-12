Bom dia! Os círculos testados em Fátima serão aplicados no Funchal. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira avança que, caso a situação pandémica se mantiver estável, o plano do Governo Regional para o fim-de-ano prevê a delimitação de áreas da cidade e sinalização de zonas no chão com capacidade máxima para cinco pessoas. Se o cenário piorar, a interdição da ‘baixa’ é uma forte hipótese.

Destaque ainda para o registo de 13 novos casos de infecção, ontem, na Madeira, dia que também ficou marcado pelas novidades sobre a vacina contra a covid-19, que chega a Portugal em Janeiro.

Vacina será gratuita e facultativa "Admitimos que ao longo do ano de 2021 passemos para um cenário de maior abrangência com mais doses disponíveis e também maior expansão dos pontos de administração", disse Marta Temido

Outros temas nesta edição impressa

Obras e Economia ficam com metade do investimento de 800 milhões. A Secretaria de Equipamentos e Infra-estruturas e o departamento tutelado por Rui Barreto absorvem mais de 402 milhões do Plano de Investimentos da Região (PIDDAR) para 2021.

Transavia inaugura ligações entre Lisboa e a Madeira. Companhia aérea começa a operar no dia 18 de Dezembro e tem Paris como origem e destino final.

Há mais alunos com necessidades especiais. Neste ano lectivo contabilizam-se 3.873 estudantes com carências educativas, mais 5% do que em 2019/2020. Também no campo da educação, saiba que o processo por desaparecimento de actas na Escola do Curral foi arquivado pelo Ministério Público.

Por fim, o Governo viu-se forçado a reparar estrada que colapsou no Porto da Cruz. Pedro Fino realçou o carácter urgente da intervenção.

Governo vai reparar estrada que colapsou no Porto da Cruz e consolidar as margens da ribeira O Governo Regional anunciou que vai avançar, “com caracter de urgência”, com a consolidação das margens da Ribeira do Massapez e consequente reparação da estrada que colapsou, hoje de manhã, no Porto da Cruz.

Já sabe que poderá consultar a edição impressa em formato digital ou adquirir o seu exemplar em papel nas Lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega, Marina Shopping). Também pode comprar o seu matutino de eleição numa banca perto de si. Boas leituras!