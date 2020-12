Vacinas para a covid-19 chegam amanhã de manhã à Madeira

As primeiras vacinas contra a covid-19 chegam amanhã à Madeira, num voo directo proveniente de Bruxelas.

Segundo apurou o DIÁRIO, a chegada deste primeira remessa das vacinas atribuídas à Madeira está prevista para a parte da manhã. As vacinas produzida pela Pfizer serão posteriormente transportadas para a farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, numa operação a cargo do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP).

As vacinas serão, depois, conservadas em dois ultracongeladores com capacidade para 700 litros, para o seu armazenamento a menos 70 graus, que foram adquiridos pelo Governo Regional.

As primeiras vacinas deverão ser administradas provavelmente apenas na terça-feira, sendo que, a exemplo do sucedido no continente, os primeiros a recebê-la serão profissionais de saúde. O primeiro cidadão da Madeira a ser vacinado será um médico ligado à primeira linha de combate ao coronavírus.

Esta primeira remessa compõe-se de 9.750 vacinas. Na primeira fase de vacinação contra a covid-19, a Madeira prevê abranger 50 mil pessoas.