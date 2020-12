Já está acessível a Primeira Lombada, e a Segunda e a Terceira vão estar acessíveis ainda hoje, revelou o presidente da Junta da Ponta Delgada, que deu conta que as máquinas acabaram de abrir caminho e verificar que a estrada reúne as condições de segurança para as ligações estritamente necessárias. As pessoas passam assim a poder entrar e sair e está também garantido o socorro, combate a incêndios e abastecimento da população destes sítios, agoira já não isolada.