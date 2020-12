Jackpot de 28 milhões de euros no Euromilhões

Não houve vencedores no concurso desta sexta-feira do Euromilhões, pelo que no sorteio da próxima terça-feira estará em jogo um jackpot no valor de 28 milhões de euros.

Recorde-se que hoje foram sorteados os números 16 - 21 - 27 -30 - 32 e as estrelas 3 - 5 .

No concurso de hoje não houve, igualmente, ninguém a acertar no segundo prémio; já no terceiro prémio há quatro apostadores certeiros, um dos quais em Portugal, recebendo cada qual um prémio na ordem dos 207 mil euros.