DxE-M faz acção de sensibilização contra "assassinato a tiro" das cabras das Desertas

A Direct Action Everywhere – Madeira (DxE-M) promoveu, esta quarta-feira, uma acção de sensibilização sobre o que considera ser um "atentado ambiental e animal, que continua a ser promovido pelo Governo Regional da Madeira". Em causa, está "o abate Indiscriminado das Cabras das Desertas” e "a aplicação do pesticida-herbicida glifosato, altamente cancerígeno, no Parque Natural das Ilhas Desertas".

A DxE-M recorda que estas ilhas integram Reservas Naturais Europeias pela sua biodiversidade e ecossistemas terrestres e marinhos.

A DxE-M continua a exigir, por isso, uma “Comissão Técnico-Científica Independente" para avaliar os métodos de controlo populacional utilizados pelo Governo Regional nas Ilhas Desertas que, acusam, "passam pelo assassinato a tiro de animais selvagens e sencientes, pela aplicação do glifosato e rodenticida nesta Reserva Natural".