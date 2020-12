A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de agitação marítima forte, que tinha sido divulgado ontem ao final da tarde.

Esse mesmo aviso encontrava-se em vigor até às 18 horas deste domingo.

Apesar do cancelamento do aviso, é recomendado aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade.