João Ferreira compromete-se a combater descrédito na Justiça

O candidato presidencial do PCP, João Ferreira, comprometeu-se hoje a utilizar todas as competências que a Constituição atribui ao Presidente da República para combater o "perigoso" descrédito dos cidadãos na Justiça, à sombra do qual "tendem a florescer populismos".

João Ferreira participou numa sessão sobre questões da Justiça, onde ouviu as queixas de advogados e tirou apontamentos sobre os temas que foram considerados os principais problemas do sistema: as dificuldades do acesso à Justiça por todos os cidadãos, a insuficiência de meios e a consequente morosidade dos procedimentos e a degradação do estatuto social e profissional de milhares de advogados, principalmente em início de carreira, agravada pela pandemia.

"O acesso à Justiça é um direito de todos os cidadãos, consagrado constitucionalmente, e que está hoje em causa. São muitos os cidadãos que não conseguem aceder à Justiça, porque não têm condições económicas e porque o Estado tem falhas no patrocínio desse direito nas situações em que os cidadãos não tem condições económicas para o fazer", destacou o candidato.

João Ferreira ouviu queixas de insuficiência de meios humanos e de equipamentos nos tribunais, o que origina "situações de enorme morosidade na justiça, e as dificuldades de combate a determinados tipos de crimes".

"Nomeadamente o crime económico e o que isso contribui para um sentimento de descrença, descredibilização perante os cidadãos em geral no sistema de Justiça, que é muito perigoso, porque, à sombra desse descontentamento dos cidadãos perante o sistema de justiça, sentimento de que nem sempre ela funciona ou que funciona de uma forma muito lenta, tendem a florescer conceções demagógicas, populistas", sublinhou.

Entre estas conceções demagógicas e populistas, o candidato destacou, a partir das contribuições da plateia, "a defesa da delação premiada, ou seja, a ideia de importar para o direito português mecanismos que lhe são estranhos e que são estranhos também à própria Constituição da República e ao leque de garantias que ela estabelece como indissociáveis do Estado de direito".

Para ajudar a credibilizar a Justiça, caso seja presidente, João Ferreira comprometeu-se a contribuir para a resolução desta situação de descrédito, "no respeito escrupuloso do que são os poderes que a Constituição permite ao Presidente da República, não extravasando esses poderes, mas não deixando de os utilizar a todos por inteiro".

"O Presidente da República pode e deve dar um contributo também para chamar a atenção para estes problemas e para os resolver. Deve ter presente na sua atenção, na sua sensibilidade, na sua intervenção, que sem Justiça não há democracia e que a justiça não pode ser o parente pobre da democracia, como aqui foi dito", afirmou.

Que a justiça é o parente pobre da democracia foi uma consideração lançada no debate por João Correia, advogado e antigo secretário de Estado da Justiça (2009-2010).

Para João Correia, a Justiça desde o pós-25 de Abril é caracterizada por "ingredientes autoritários, opacos, caros e irresponsáveis, não no sentido da decisão, mas no sentido do comportamento, do modo como age perante os cidadãos".

Nesse sentido considerou que o Presidente da República pode, dentro da Constituição, "influenciar junto do Governo, da Assembleia da República, e é absolutamente essencial que tenha uma magistratura de influência" que apazigue a situação na justiça.

"Há algo que deve ser feito, que é auditar a Justiça. Quem é que audita a Justiça? Ninguém", defendeu, considerando que isto poderia ser feito no âmbito da Assembleia da República e que "é fundamental que isto aconteça".

Entre os diversos contributos estão também críticas à morosidade dos processos sobretudo nos tribunais do trabalho e em processos administrativos e do direito fiscal.

Nos últimos meses, a situação de pandemia acentuou a precariedade dos advogados, principalmente dos mais jovens, que tiveram uma perda de rendimentos acentuada, apesar de ter sido mantida a obrigação de desconto de 251,38 euros para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores.

"Milhares de advogados não estão a conseguir pagar as suas contribuições indexadas a rendimentos presumidos em vez de ser a rendimentos reais. Esses milhares de advogados não têm uma proteção social completa", alertou a advogada Ana Luísa Lourenço, apoiante do candidato comunista, destacando que estes cidadãos não têm proteção na doença, paternidade ou desemprego.

As eleições presidenciais realizam-se a 24 de janeiro.