Processo de migração da rede TDT com início a 9 de Dezembro

O processo de migração da rede TDT, que abrange a Região Autónoma da Madeira, terá início no dia 9 de Dezembro, com a ressintonia do emissor do Pico da Cruz, conforme avança o Município do Porto Santo através da sua página de Facebook.

Decorrerá durante pouco mais de uma semana, concluindo-se o processo com a ressintonia do emissor instalado no Pico Arco da Calheta, no dia 18 de Dezembro.

Os trabalhos de ressintonia dos emissores têm início de manhã, entre as 9 e as 10 horas, sendo que, enquanto decorrem os trabalhos de ressintonia (que demoram entre 3 a 5 horas), será colocado em funcionamento um emissor portátil, na frequência actual de funcionamento do emissor a ressintonizar, por forma a que a população continue a ter acesso ao serviço.

Quando os trabalhos de ressintonia do emissor terminarem, este emissor é ligado na nova frequência, e o emissor portátil é desligado.