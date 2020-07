Mulher de Bolsonaro infectada com covid-19

A primeira-dama brasileira, Michelle Bolsonaro, foi diagnosticada com covid-19. A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Palácio do Planalto.

"A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República", Recorde-se que o presidente do Brasil anunciou há poucos dias que estava curado da Covid-19, depois de ter testado positivo a 7 de julho.A primeira-dama participou esta quarta-feira numa cerimónia no Palácio do Planalto. Michelle Bolsonaro surgiu de máscara ao lado do presidente brasileiro e chegou mesmo a discursar" - nota divulgada pela Presidência do Brasil e citada pelo jornal Globo.

O resultado do teste da mulher do presidente brasileiro deu positivo dias depois de Jair Bolsonaro ter anunciado estar curado da doença. Bolsonaro informou no sábado passado que estava recuperado, depois de ter testado positivo a 7 de Julho.

A primeira-dama participou esta quarta-feira numa cerimónia no Palácio do Planalto. Michelle Bolsonaro surgiu de máscara ao lado do presidente brasileiro e chegou mesmo a discursar.

Ver Galeria

O Brasil é o país lusófono mais afectado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infectados e de mortos (mais de 2,5 milhões de casos e 90.134 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infectou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.