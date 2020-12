Marítimo e Belenenses SAD sobem ao relvado, do Estádio do Marítimo pelas 15 horas para mais um jogo referente à 10.ª jornada da Liga NOS (I Liga).

Para este encontro já são conhecidos os onze das equipas, com destaque para cinco entradas na formação verde-rubra em relação ao último jogo do campeonato, onde a equipa perderam por 2-1 com o Farense, no Algarve.

Assim o guarda-redes Amir entra para o lugar de Charles, enquanto na defesa Zainadine e Leo Andrade são as novidades no centro, saindo Lucas Áfrico e René Santos, este último a baixar para o médio em detrimento de Jean Cleber que fica no banco de suplentes. Finalmente de salientar o regresso de Bambock para o meio campo e a estreia de Alipour no sector ofensivo, saindo assim Jorge Correa e Milson.

Eis o onze do Marítimo que será orientado por Milton Mendes: Amir, Claúdio Winck, Zainadine, Leo Andrade, Marcelo Hermes, René Santos, Bambock, Pedro Pelágio, Rafik Guitane, Alipour e Rodrigo Pinho.

O Belenenses orientado por Petit irá alinhar com: Kriticiuk, Tiago Esgaio, Henrique, Tomás Ribeiro, Rúben Lima, Yaya, Cafu, Bruno Ramires, Sousa, Varela e Miguel Cardoso.

O árbitro do encontro é o leiriense Fábio Veríssimo.

De referir que à entrada para esta jornada o Marítimo está no ultimo lugar da classificação com sete pontos, enquanto que o Belenenses ocupa a 10.ª posição com 11 pontos.