Convidados por membros do Sítio da Ladeira para colaborar e auxiliar na decoração da Igreja Matriz em Machico, 'Os Fachos – Associação Cultural e Recreativa do Facho da Ladeira', aceitou o convite com honra e, num gesto de retribuição ao apoio aos Fachos, meteu mãos à obra, durante a última semana.

A informação foi avançada pelo presidente da Associação, João Costa, através de nota envia para as redacções, onde explica que a actividade não estava nos planos: "Recebemos os convites para colaborar e auxiliar que honrosamente aceitámos, como forma de dar o nosso contributo quando necessário mas fundamentelmente, para manter as boas relações com toda a comunidade, em especial a comunidade da paróquia, que apoia incondicionalmente os vários grupos que realizam os diferentes Fachos”.

A Associação tem vindo a colaborar com a paróquia através de várias actividades, como manutenção e limpeza de algumas estruturas paroquiais. Na última semana a paróquia disponibilizou espaço para o armazenamento dos materiais adquiridos pela Associação para a execução dos Fachos.

"É uma actividade relativamente diferente da realização do Facho da Ladeira" afirmou João Costa no mesmo comunicado, acrescentando: "Mas foram empregues os nossos melhores esforços nesta nossa modesta contribuição. Procurámos ser fieis às ideias do nosso projectista, nosso vizinho e 'mentor', a quem neste momento dirigimos as nossas sentidas condolências." conclui.

A associação regozija-se ainda pelo empenho dos vários membros que, voluntariamente, colaboraram para criação deste presépio.