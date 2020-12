Autarquia do Funchal assinou protocolo com o Hospital Particular da Madeira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF)e o Hospital Particular da Madeira (HPM) assinaram um protocolo de colaboração institucional, que vai permitir que os mais de 1700 colaboradores da autarquia possam usufruir de serviços de saúde privados a preços especiais.

A cerimónia de assinatura contou com a presença do vereador com o pelouro dos Recursos Humanos na CMF, Rúben Abreu, e dos membros do Conselho de Administração do HPM, Alexandre Gonçalinho e Henrique Menezes.

Rúben Abreu referiu que a Câmara Municipal do Funchal já tem estabelecido um protocolo com o Grupo HPA Saúde, nomeadamente com o Madeira Medical Center, e que a autarquia “decidiu estender esse mesmo protocolo a outra unidade do grupo existente na cidade do Funchal, o Hospital Particular da Madeira, disponibilizando assim mais um serviço de saúde a todo o universo de funcionários municipais, e dos respectivos familiares beneficiários da ADSE, que necessitem de cuidados médicos e acompanhamento.”

Para minimizar o impacto do pagamento da totalidade dos serviços de saúde por parte dos beneficiários da Câmara Municipal do Funchal e do respcetivo agregado familiar, o Madeira Medical Center e o Hospital Particular da Madeira vão passar a cobrar somente, no ato da prestação do serviço, o valor da coparticipação, do qual será emitido o respectivo recibo.

O vereador explicou que “deste modo, os beneficiários não têm de suportar os custos na sua totalidade, sendo que diferença entre o valor total do serviço e o valor pago pelo beneficiário será debitada posteriormente ao Município do Funchal.”

A autarquia tem vindo nos últimos anos a demonstrar particular preocupação na promoção da saúde dos seus colaboradores, tendo implementado, em 2016, pela primeira vez na História da Câmara Municipal do Funchal, um Serviço de Saúde no Trabalho que tem contribuído para o acompanhamento mais cuidado do estado de saúde dos funcionários e para a melhoria das suas condições gerais de trabalho.

"Todos nós temos o direito de acesso a cuidados médicos, e é por isso que este envolvimento da Autarquia com as entidades privadas da área da saúde é extremamente importante. Este Executivo vai continuar a trabalhar para assegurar soluções que permitam melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de todos os nossos trabalhadores", concluiu.