A Câmara Municipal de Machico recorreu ao Facebook para dar opinião sobre a notícia, de hoje, do DIÁRIO, que dá conta de que o concelho em causa é de elevado risco de transmissão do novo coronavírus – SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19. Logo pela manhã de hoje, o DIÁRIO tentou ouvir o presidente da referida autarquia, mas Ricardo Franco nem atendeu o telefone, ao contrário do que fez outra pessoa bem conhecida do concelho, Ricardo Sousa, que já foi presidente da Junta de Freguesia da sede de concelho.

"O contágio não está nas mãos dos decisores" Ricardo Sousa defende que mais do que declarar Machico de risco elevado, é preciso consciencializar as pessoas para o poder das suas acções

A Câmara Municipal preferiu emitir um esclarecimento, no seu Facebook oficial, em que nega o que os números oficiais revelam e demonstra o entendimento de que um facto pode deixar de ser noticiado por ser Natal ou pouco conveniente a algumas pessoas e instituições.

O ponto essencial da notícia é que Machico preenche os requisitos definidos oficialmente para ser encardo como concelho de elevado risco e que, por isso, o é.

A autarquia presidida por Ricardo Franco entende que revelar isso é ser sensacionalista. “A Câmara Municipal de Machico vem, por este meio, lamentar e repudiar a notícia publicada no Diário de Notícias de hoje, dia 18 de Dezembro, que indica Machico como um concelho de risco elevado para a Covid-19, considerando-a sensacionalista, completamente descontextualizada e extemporânea, uma vez que o número de casos no Município apresenta uma evolução descendente desde há uma semana, centrando-se, atualmente, nos 54 positivos.”

Por partes: o contexto da notícia é evidente e óbvio; a alegação de extemporaneidade indicia que a CM de Machico entende que já foi de alto risco e já não é. Ora, como veremos abaixo, foi e é. A alegação de que o número de casos activos é de 54 mostra a ignorância do conceito em causa. Não entra o número de casos activos, mas os diagnosticados nos 14 dias anteriores.

A CM de Machico continua o ‘esclarecimento’: “Perante o aumento de infecções, em tempo útil, o Município accionou o seu Plano de Contingência, implementando um conjunto de medidas restritivas, no sentido de evitar e conter a propagação do vírus, conforme constam do edital nº140/2020 de 9 de Outubro, medidas essas que, claramente, se revelaram eficazes.” Esta parte do esclarecimento não tem relação directa com a notícia.

“Continuamos a apelar para o cumprimento de todas as recomendações das autoridades de Saúde, e consideramos que não é com este tipo de notícias sensacionalistas, confusas e desprovidas de rigor que se contribui para o combate efectivo e sério à COVID- 19.” Ora, a primeira parte deste parágrafo mais não é do que o cumprimento de uma obrigação de uma entidade pública responsável, que é apelar a que sejam seguidas as regras das autoridades de saúde. Já a segunda parte apenas demonstra uma visão desfocada dos seus autores. Além disso, este é o mesmo tipo de notícias daquelas que revelam o que a autarquia considera ser os seus feitos.

“Não se compreende como é que, a uma semana do Natal, este órgão de comunicação social releva uma não notícia, tendo inclusive destaque de 1ª página, o que denota uma clara intenção de denegrir a imagem município, o comércio e a economia local.” Neste aspecto, a autarquia revela falta de compreensão, o que não é um problema do DIÁRIO, e faz um juízo de intenções, o que só pode ser tolerável se enquadrado numa flexibilidade resultante da compreensão dos momentos difíceis vividos.

“A Câmara Municipal de Machico reforça a confiança na autoridade de saúde, na Protecção Civil e nas Forças de Segurança, bem como enaltece todas as entidades e instituições do concelho que envidam diariamente todos os esforços para garantir a manutenção da saúde pública e o bem-estar da população de Machico e defende ser seguro visitar o concelho.” Novamente, este aspecto não tem relação directa com a notícia.

O conceito e os números

O DIÁRIO não escreve que Machico é considerado de elevado risco porque lhe apetece. Isso resultou da análise dos números de toda a Região e da aplicação rigorosa dos conceitos seguidos pela DGS e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

Os números que originaram a notícia foram dos 14 dias anteriores a segunda-feira passada. Mas os números recolhidos, em qualquer dia desta semana, dariam o mesmo resultado: Machico enquadra-se folgadamente no critério de concelho de elevado risco.

Eis o conceito, na explicação da DGS, no Relatório de Situação do dia 14 deste mês: “A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes. Exemplo: Nos 14 dias anteriores ao dia de análise, 50 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 foram atribuídos a um determinado concelho, com uma população residente de 150 000 habitantes. Incidência cumulativa a 14 dias = (50/150 000) x 100 000 = 33,3 casos por 100 000 hab. A classificação é realizada de acordo com as categorias utilizadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças”.

A DGS também define os graus de risco:

- Inferior a 240 – risco moderado

- Entre 240 e 480 – risco elevado

- Entre 480 e 960 – risco muito elevado

- Mais de 960 – risco extremamente elevado

Na segunda-feira, Machico apresentava 305 casos por 100 mil habitantes. Hoje apresenta 295. Tanto num caso quanto no outro, bem acima dos 240 a partir dos quais os concelhos são considerados de elevado risco.