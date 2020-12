CMF investe 28 milhões em 202 novas casas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai investir 28 milhões de euros até 2024 na criação de 202 novas habitações sociais com a ajuda do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU)/ Secretaria de Estado da Habitação. Esta manhã foi assinado o acordo de colaboração no âmbito do programa de 1.º Direito – Programa de acesso à habitação que permitirá o financiamento parcial do Governo da República, um apoio recuperado uma década depois. O primeiro bairro no âmbito desta parceria vai nascer já em 2021 na Nazaré. Serão também no próximo ano já adquiridos prédios no centro do Funchal.

Os 28 milhões vão permitir à Câmara responder às necessidades de 831 pessoas já previamente seleccionadas para as novas casas, que serão erguidas na Penha de França, na Quinta das Freiras, no Bairro da Ponte (abaixo da Quinta falcão), na Nazaré (na zona da Várzea, abaixo da Prebel, onde a autarquia possui um terreno) e na baixa do Funchal, onde a Câmara vai adquirir cinco prédios para reabilitar.

O projecto tem um total de 28,23 milhões de euros, sendo 3,6 milhões de autofinanciamento, 14,9 milhões de financiamento bonificado e 9,7 milhões entregues pelo Estado a fundo perdido.

Este acordo, assinado pelo presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, pelo vogal do conselho directivo do IHRU Luís Gonçalves, e pela secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, marca o recuperar dos apoios que existiam antes de 2010 e que com a intempérie foram canalizados para a Lei de Meios. “O regresso de uma parceria onde já fomos felizes”, sublinho Miguel Silva Gouveia no início da sua intervenção e que deverá fazer felizes cerca de duzentas famílias inscritas no programa de habitação da autarquia.

Segundo dados disponibilizados, a CMF tem 3.700 pedidos de habitação social, 2.000 deles de pessoas com rendimentos mais baixos.

Desde 2013, quando a coligação assumiu a Câmara, foram entregues 66 fogos, tendo sido dada prioridade ao realojamento de pessoas que viviam em casas com amianto.

Neste momento a CMF tem 1.230 fogos sob a sua gestão e desde 2013 investiu 3,3 Milhões de euros no subsídio municipal ao arrendamento.