“Nos últimos sete anos não foi feito nenhum contrato-programa com a Câmara da Calheta”, disse o deputado Nuno Maciel, diriigindo-se aos deputados da oposição que, de forma insistente, afirmam que o Executivo privilegia as autarquias com partidos no poder.

O social-democrata disse mesmo: “não precisamos de mendigar contratos-programa porque sabemos esperar”.

O secretário regional também negou que as obras públicas avancem consoante cores partidárias. A prioridade será sempre a população, garantiu Pedro Fino.