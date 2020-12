Festival de música arranca em Lisboa adaptado à pandemia

ProfJam e benjiprice, Capitão Fausto e B Fachada estão entre os artistas que atuam hoje e na sexta-feira, em Lisboa, num festival de música portuguesa adaptado à pandemia, com uso obrigatório de máscara, lugares sentados e muito álcool gel.

O festival Rádio SBSR.FM Em Sintonia -- Sintoniza-te na Música Nacional arranca às 15:00 de hoje, na Altice Arena, com as primeiras três conferências de um ciclo subordinado ao tema "A Indústria da Música no contexto atual".

Depois, passarão pelos três palcos montados no recinto: ProfJam e benjiprice, Chico da Tina, Conjunto Cuca Monga, Ganso, o espetáculo "Closer Integral" -- Joy Division 40 anos depois (que junta Flak, Alexandre Cortez, Luís San Payo, Filipe Valentim, João Peste e Nancy Knox), Paulo Bragança, Ivandro, Amaura, Hause Plants e Domingues.

Os palcos estarão situados em três salas diferentes -- Arena, Sala Tejo e Sala Fernando Pessa -- e o público poderá circular entre eles.

"Há vários corredores, que na Altice Arena são muito largos, que só vão ter um sentido. As pessoas entram por um lado e saem pelo outro, nunca há cruzamento", explicou o promotor Luís Montez, da Música no Coração, em declarações à Lusa esta semana.

Na Arena, o espaço principal, os lugares estão marcados e numerados, "as pessoas têm sempre o seu lugar".

No caso de algum dos outros palcos estar cheio, os espectadores serão informados "através dos elementos da segurança e dos assistentes, porque haverá assistentes para levarem as pessoas aos lugares".

Nas salas mais pequenas, "sempre que alguém sai, o lugar onde estava sentado é desinfetado".

Assegurada está "a questão do afastamento". "A Altice Arena tem uma capacidade para 20 mil lugares e nós vamos trabalhar para cinco mil , um quarto da capacidade", disse Montez.

Além disso, há a "obrigatoriedade de usar máscara" e a disponibilização de álcool gel, "não só às entradas e às saídas, como através dos mochileiros, que nos outros festivais distribuem cerveja e aqui será álcool gel, gratuitamente, para quem precisar".

Na sexta-feira, o festival Rádio SBSR.FM Em Sintonia -- Sintoniza-te na Música Nacional arranca novamente às 15:00, com outras três conferências

A seguir, irão atuar: Capitão Fausto, Papillon, B Fachada, Afonso Cabral, Filipe Karlsson, Pedro de Tróia, IAN, Jasmim, Acid Acid e Sreya.

Pode assistir às conferências quem tem bilhete para o festival, mediante inscrição prévia.

Os concertos têm início às 17:15.

Durante o festival, será feita no local uma recolha de alimentos não perecíveis para a União Audiovisual, grupo informal criado em contexto de pandemia para ajudar trabalhadores do setor da Cultura.

Os horários e outras informações sobre o festival podem ser consulados em https://emsintonia.sbsr.fm/.