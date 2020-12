Eduardo Jesus diz que “basta Lisboa querer” para baixar as taxas aeroportuárias

O secretário regional de Turismo e Cultura já respondeu a diversas questões e começou por garantir, em resposta a Élvio Sousa, do JPP, que a recuperação de património é uma garantia do governo. No caso concreto da Capela de São Paulo, no Funchal, as obras devem começar em 2021.

Ricardo Lume apresentou várias questões, nomeadamente a perda de postos de trabalho na hotelaria, a situação dos agentes culturais e prometida descida das taxas aeroportuárias.

Sobre o emprego no turismo, o secretário lembra que a Região foi a primeira a atribuir ajudas a fundo perdido, com garantias de manutenção de postos de trabalho.

No que diz respeito às taxas aeroportuárias, “é só o governo da República querer” para que se verifique uma redução.

Eduardo Jesus também recordou os apoios aos agentes culturais, proporcionalmente muito superior ao que se verifica ao nível nacional.