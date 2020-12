Antigo ciclista italiano Riccardo Ricco irradiado por doping

O antigo ciclista Riccardo Ricco, suspenso por doping por 12 anos em 2012, foi irradiado da modalidade e condenado ao pagamento de uma multa de 4.000 euros, anunciou hoje o Tribunal Nacional Antidopagem Italiano.

Em 2013, o Tribunal Arbitral do Desporto confirmou a suspensão por 12 anos imposta ao ciclista, atualmente com 37 anos, pelas autoridades antidopagem italianas, devido a uma autotransfusão com sangue manipulado.

Ricco, que já tinha cumprido uma suspensão de 20 meses por um controlo antidoping positivo por CERA (eritropoietina de efeito prolongado), durante a Volta a França de 2008, foi internado de urgência em 2011 devido a complicações renais provocadas pela prática de dopagem.