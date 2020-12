Dois golos de penálti de Ronaldo decisivos para vitória da Juventus

O jogador madeirense Cristiano Ronaldo teve, esta tarde, um papel determinante para a vitória da Juventus em casa do Génova (1-3), ao concretizar dois golos de penálti.

Os golos desta partida do campeonato italiano aconteceram todos na segunda parte. A Juventus marcou primeiro, por Dybala (57 minutos), mas o Génova empatou quatro minutos depois, com um golo de Stefano Sturaro. O destino do jogo foi selado por Cristiano Ronaldo, que marcou dois golos (aos 78 e 89 minutos) através de grandes penalidades que castigaram faltas cometidas sobre outros jogadores da Juventus.