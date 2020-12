Sara Cerda satisfeita com acordo europeu para a saúde

A eurodeputada madeirense, Sara Cerdas, mostrou-se satisfeita com o acordo político alçando esta noite entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão Europeia, quanto ao programa europeu para a saúde, o EU4Health, do qual é relatora.

"Temos programa europeu para a saúde após a primeira leitura em trílogos. São boas notícias, os europeus pediram e conseguimos concretizar num tempo recorde. Um programa de 5,1 mil milhões de euros, focado na promoção da saúde e prevenção da doença. E acima de tudo, melhor preparação para as ameaças em saúde e uma aposta na resiliência dos sistemas de saúde", afirmou Sara Cerdas.

O programa dispõe de um envelope financeiro superior a cinco mil milhões de euros e pretende:

Capacitar a resposta em saúde da União: deve garantir que os sistemas de saúde saiam depois desta crise mais resilientes e capazes de responder a futuras ameaças em saúde, através de uma maior harmonização e coordenação em resposta a crises em saúde;

Deve dar resposta aos principais desafios para a saúde, não deixando ninguém para trás.

Saúde em todas as políticas através de uma abordagem que articula a saúde com os diferentes setores, tendo em consideração os determinantes e a multiplicidade de fatores que podem condicionar a saúde da população e a sociedade no geral;

Uma Só Saúde que reconhece que a saúde humana está intimamente ligada com a saúde dos animais e do ambiente, como foi exemplo o próprio COVID-19;

Reduzir as desigualdades em saúde, no sentido de garantir acessibilidade universal aos cuidados de saúde;

Assumir uma abordagem focada na promoção da saúde e nas diferentes vertentes da prevenção de doença, com melhorias da literacia em saúde das populações.

Prever a implementação de “testes de stress" aos diversos sistemas de saúde dos 27 Estados-membros, para identificar as principais falhas e oportunidades, assim como parâmetros mínimos para os cuidados de saúde prestados;

Aumentar as competências para o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (ECDC), em especial com a criação de uma autoridade de saúde a nível europeu de forma a que a União Europeia tenha uma coordenação mais afinada para responder a emergências em saúde pública.