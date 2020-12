Colégio Eleitoral começou a ratificar vitória de Biden

Delegados do Colégio Eleitoral dos EUA começaram a reunir-se hoje para ratificar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais, apesar das acusações de "fraude eleitoral" por parte do Presidente Donald Trump.

Delegados de três dos 50 estados do país já reuniram: Indiana, Tennessee e Vermont, tendo sido este último o primeiro a depositar os três votos a favor de Biden para o Colégio Eleitoral, cuja maioria escolherá o próximo Presidente.

"Temos três votos para o Presidente eleito Joseph Biden e três votos para a vice-Presidente eleita, Kamala Harris", proclamou o secretário de Estado de Vermont, James Condos, a mais alta autoridade eleitoral local, a partir do púlpito do parlamento estadual.

A reunião durou apenas 11 minutos e, no final, Condos congratulou-se pela rapidez e pela ausência de problemas, com os três delegados de Biden a corresponderem aos 66% de votos que o candidato democrata conseguir em Vermont, contra os 31% de Trump.

Este processo de votação vai repetir-se ao longo de hoje em todos os estados norte-americanos, até que sejam atingidos os 538 delegados do Colégio Eleitoral.

Nos Estados Unidos, o Presidente não é escolhido por voto popular, mas por sistema indireto, através do voto dos grandes eleitores, escolhidos em função dos resultados eleitorais e em função da população de cada estado (com os mais populosos a ter direito a mais votos).

Biden venceu em vários estados que lhe atribuíram 306 delegados, superando o mínimo de 270 necessários para ser Presidente, enquanto Trump acumulou apenas 232 votos do Colégio Eleitoral.

Os delegados de cada estado reúnem-se em horários diferentes: Indiana, Tennessee e Vermont são os primeiros, ainda durante a manhã, mas a maioria votará durante a parte da tarde.

A maioria dos delegados, incluindo os do Distrito de Columbia, reunir-se-á em parlamentos estaduais, embora os delegados de Delaware votem numa academia e o Nevada seja o único estado a fazê-lo virtualmente.

No Michigan, o parlamento será fechado durante a votação dos membros do Colégio Eleitoral, já que protestos de apoiantes de Trump foram convocados para manifestações próximos desse local.

Terminada a contagem, o resultado será enviado ao presidente do Senado norte-americano, cargo ocupado agora pelo vice-Presidente cessante, Mike Pence, que presidirá a uma sessão conjunta do Congresso no dia 06 de janeiro, cujo objetivo será confirmar o resultado eleitoral.

Em 20 de janeiro, será realizada a cerimónia de tomada de posse de Biden como o 46.º presidente dos Estados Unidos.

A votação do Colégio Eleitoral ocorre enquanto Trump continua a não aceitar a derrota face a Biden, alegando a existência de "fraude eleitoral", apesar de as suas queixas não estarem a ser consideradas válidas por tribunais de vários estados e, na sexta-feira, o Supremo Tribunal deu o golpe de misericórdia na última tentativa do Presidente de anular o resultado da eleição ao rejeitar uma ação movida no estado do Texas.