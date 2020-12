Jovem atingido com garrafa na cabeça

Um rapaz na casa dos 20 anos foi agredido num estabelecimento localizado no Porto Novo, em Santa Cruz, na noite desta sexta-feira, por volta das 20 horas.

A vítima foi atingida com uma garrafa na cabeça e sofreu um corte no sobrolho. Estava consciente e orientado, mas teve de ser assistido no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que o transportou para as urgências para receber tratamento.

A Polícia de Segurança Pública também presente e tomou conta da ocorrência.