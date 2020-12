Sete sismos sentidos nos Açores em menos de 24 horas

Os Açores registaram desde as 21:00 de sexta-feira sete sismos, tendo um sido sentido nas ilhas do Pico e São Jorge e os outros seis registados perto do concelho da Povoação, na ilha de São Miguel.

A informação foi divulgada pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), que regista a atividade sísmica na região, referindo que o sismo de maior intensidade teve magnitude de 3,7 na escala de Richter, tendo sido registado às 22:55 de sexta-feira (hora local), com epicentro a cerca de quatro quilómetros a sudeste da Ribeira Quente, freguesia do concelho da Povoação, em São Miguel.

Este sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Povoação, Faial da Terra e Ribeira Quente, do concelho da Povoação.

Segundo o CIVISA, foram sentidos outros cinco sismos na Povoação com magnitudes entre 2,1 e 3,1, segundo a escala de Richter, entre as 21:00 de sexta-feira e as 03:00 de hoje.

Em declarações à Antena1/Açores, o responsável pelo CIVISA, Rui Marques, referiu que nas últimas horas foram registados cerca de cem sismos numa zona sismogénica próxima da Povoação, mas que apenas seis foram sentidos pela população.

"Desde 21:00 de ontem que o CIVISA começou a registar um pequeno incremento da atividade sísmica num setor a sul do concelho da Povoação, uma zona sismogénica no mar. Foram sentidos seis sismos pela população", afirmou à rádio pública.

Numa outra zona do arquipélago, a cerca de dois quilómetros da freguesia de Santa Luzia, na ilha do Pico, foi registado às 07:58 (hora local) um sismo de magnitude 2,8 na escala de Richter, que foi sentido nas ilhas do Pico e São Jorge.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).