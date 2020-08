Itália regista 463 novos casos e dois óbitos nas últimas 24 horas

Itália registou nas últimas 24 horas 463 novos casos de covid-19, e mais duas mortes associadas à doença, um dos números mais baixos de toda a crise pandémica, indicou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, quando, a 21 de Fevereiro, foram detectados os primeiros casos no país, Itália contabilizou 250.566 casos de covid-19, enquanto o balanço provisório de mortes subiu para 35.295.

Os 463 novos casos registados de sábado para hoje constituem o segundo maior número de infectados desde inícios de Junho (o primeiro foi registado sexta-feira, com 552), o que confirma a tendência de alta, "embora contida", reconhecida há alguns dias pelo Instituto Superior de Saúde (ISS) italiano.

O aumento do número de novos casos ocorreu apesar de o total de testes de diagnóstico ter sido menor do que o normal, num total de 37.637.

O vice-ministro da Saúde italiano, Pierpaolo Sileri, pôs de lado a ideia de que o país está a registar um "recrudescimento", sublinhando que se trata de "focos bem contidos" e controlados.

Actualmente, 13.263 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus, com a grande maioria a recuperar em isolamento caseiro, quer com sintomas leves quer assintomáticos.

Apenas 45 pacientes se encontram em unidades de cuidados intensivos, mas dois do que sábado.

A região mais afectada continua a ser a da Lombardia (norte), epicentro da pandemia em Itália e que, nas últimas 24 horas, acumulou 71 dos 463 novos casos e um dos dois óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 727 mil mortos e infectou mais de 19,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.