DGS não atribui novos casos de Covid-19 à Madeira

No boletim epidemiológico da Covid-19 em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS). não atribui novos casos positivos à Madeira, mantendo-se assim os 105 casos identificados até à data, 10 dos quais se mantinham activos na tarde de ontem.

Já o todo nacional regista hoje mais uma morte e 209 novos casos de infeção por covid-19 relativamente a sábado, ultrapassando a barreira das 50 mil infeções desde o início da pandemia, segundo DGS.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, Portugal tem agora 50.164 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia e 1.717 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo, onde tem havido mais surtos ativos, soma hoje 25.448 casos, mais 155 infetados do que na véspera, e mais um morto, o único registado no país em 24 horas.