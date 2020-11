Maduro saúda vitória de Biden, Guaidó confia no apoio do novo Governo

O Presidente da Venezuela saudou hoje a vitória de Joe Biden nas presidenciais norte-americanas e manifestou-se pronto para o diálogo com os EUA, enquanto o líder da oposição mostrou confiança no apoio da nova administração para "libertar" o país.

"Felicito o povo norte-americano pelas eleições presidenciais. E felicito o Presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris pela sua vitória", escreveu o Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, na rede social Twitter.

Noutra mensagem, Maduro, que rompeu as relações diplomáticas com Washington em 2019, disse que "a Venezuela (...) estará sempre pronta para o diálogo e o entendimento com o povo e o Governo dos Estados Unidos".

Venezuela e os Estados Unidos mantêm uma relação tensa quase desde a chegada do chavismo ao poder, em 1999, e desde 2019 não têm relações diplomáticas.

A administração Trump não reconhece a legitimidade de Maduro e reconhece como Presidente interino o líder da oposição, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente em janeiro de 2019.

Também Guaidó reagiu hoje à vitória democrata nas eleições dos EUA, felicitando Joe Biden e Kamala Harris pela sua eleição.

No entanto, no mesmo comunicado divulgado na sua página no Twitter, Guaidó acrescentou um agradecimento ao ainda Presidente Donald Trump e ao vice-Presidente Mike Pence "pela sua firmeza e determinação em enfrentar a ditadura de Maduro" e os seus esforços para ajudar o povo venezuelano.

"Sabemos que a causa pela liberdade e a democracia na Venezuela conta com o apoio bipartidário nos Estados Unidos", escreveu ainda Guaidó, mostrando-se confiante no apoio dos democratas à sua causa.

"Com a nova Administração e o novo Congresso continuaremos a levar avante a nossa luta para cumprir o nosso objetivo mútuo: libertar o povo venezuelano da ditadura" de Nicolás Maduro, acrescentou.

Guaidó é reconhecido como Presidente interino da Venezuela por cerca de 50 países, com os Estados Unidos à cabeça, mas não controla a burocracia do Estado nem as Forças Armadas, cujos chefes se declaram leais a Maduro.

O candidato democrata Joe Biden foi hoje anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro, segundo projeções dos 'media' norte-americanos.

Segundo as projeções, Biden totaliza 290 "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.