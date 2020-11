Escolha o seu novo automóvel no C. Santos VP!

É impossível ficar indiferente a estas excelentes oportunidades de negócio que o C. Santos VP apresenta.

Veja as marcas e os preços e decida por você mesmo!

Marca: Mercedes-Benz

Modelo: Classe A180 D AMG

Cilindrada: 1461 cc

Potência: 116 cv

Ano: 2019

Kms: 7.530

Equipamento: jantes em liga leve; ar condicionado automático; computador de bordo; portal de telemóvel; ecrã touch a cores; caixa automática; sensores de luz e chuva; câmara traseira; travão de mão elétrico; estofos em pele e alcântara.

Preço: 31.900€

Marca: smart

Modelo: fortwo Passion 0.9T

Cilindrada: 898 cc

Potência: 90 cv

Ano: 2018

Kms: 11.465

Equipamento: jantes em liga leve; ar condicionado automático; computador de bordo; portal de telemóvel; ecrã touch a cores; navegação; caixa automática.

Preço: 14.490€

Marca: Volkswagen

Modelo: Passat Elegance 2.0 TDI

Cilindrada: 1968 cc

Potência: 150 cv

Ano: 2019

Kms: 15.035

Equipamento: jantes em liga leve; ar condicionado automático; computador de bordo; portal de telemóvel; ecrã touch a cores; navegação; caixa automática; sensores de luz e chuva; câmara traseira; sensores de estacionamento à frente e atrás; travão de mão elétrico.

Preço: 34.990€

Para qualquer esclarecimento adicional, saiba que estamos ao seu dispor através do telefone 291 700 780 ou do e-mail [email protected]. Pode sempre visitar as nossas instalações no Caminho do Poço Barral, 39, Funchal, de segunda a sexta das 09hoo às 19h00 e ao sábado das 10h00 às 14h00.

C. Santos VP

Morada: Caminho do Poço Barral, 39

9000-155 Funchal

www.madeira.csantosvp.pt