Competições desportivas adiadas

Face às medidas impostas pelo Governo Regional para combater a pandemia da Covid-19, a Federação Portuguesa de Voleibol decidiu adiar o jogo entre o CS Madeira e a Juventude Pacense do campeonato Nacional da Segunda Divisão feminina de Voleibol.

Também a Associação de Voleibol da Madeira suspendeu as competições regionais, nomeadamente, os jogos do CS Madeira e do CS Marítimo, equipas que militam no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, de Seniores Femininos e Masculinos, respectivamente.