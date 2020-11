ARM investe 8 milhões em Machico

O Governo Regional, através da empresa Águas e Resíduos da Madeira, está a realizar em Machico um conjunto de investimentos em águas e esgotos, para prestar melhor qualidade de vida à população no montante de 8 milhões de euros. No âmbito destas intervenções, a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, visitou a beneficiação de um reservatório de água que irá melhorar a prestação dos serviços de distribuição de água aos residentes.

Acompanhada pelo presidente da empresa pública, Amílcar Gonçalves, a governante fez saber que os investimentos são na área da água e do saneamento básico. “Estão a ser substituídos 21 km de condutas para diminuir as perdas nas redes de abastecimento e disponibilizar mais água aos agricultores, enquanto que no saneamento estão a ser substituídos 8 km de rede de esgotos para melhorar a qualidade do ambiente e das águas balneares” disse Susana Prada recordando que já são visíveis alguns resultados destas intervenções, nomeadamente no que diz respeito à praia Banda d’ Além que conquistou a Bandeira Azul, sinónimo de qualidade excelente.