Cruzeiro pelo Mediterrâneo Ocidental

Se está a considerar fazer um cruzeiro em 2021, aproveite a oferta muito especial que a Royal Caribbean tem para si: um cruzeiro de 7 noites no Mediterrâneo Ocidental a bordo do Harmony of the Seas.

Com partida de Barcelona a 13 de Junho, inclui no percurso a passagem por Palma de Maiorca, Provença (Marselha), Florença/Pisa (La Spezia), Roma (Civitavecchia), Nápoles (Capri) e regresso a Barcelona.

Os valores serão de 1 101€ para 2 pessoas ou 1 969€ para família de 4 pessoas e estão sujeitos à consulta de disponibilidade no momento da reserva.

A oferta inclui o cruzeiro de 7 noites em camarote duplo ou quádruplo interior com pensão completa e taxas. Não está incluído no preço a passagem aérea Funchal/Lisboa/Funchal, despesas de reserva, gratificações, excursões, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Esta oferta especial é válida para reservas feitas até 31 de Janeiro com possibilidade de:

- Cancelamento até 48h antes da data partida

- Melhor Preço Garantido na reserva até 48h antes da partida

- Alterar a reserva para o ano seguinte, no mesmo período.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

