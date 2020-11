Greve nos CTT, futebol sob pressão e prazos do IMI são notícia hoje

Assim, os trabalhadores dos CTT iniciam hoje uma greve, que vai decorrer também na quarta e quinta-feira, reivindicando aumentos salariais e reforço de colaboradores para o serviço postal, distribuição e chefes de estação.

Em declarações à Lusa, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), Vítor Narciso, antecipou que a greve deverá ter um grande impacto no atendimento e no tratamento e distribuição de correspondência.

O objetivo desta ação de luta é que "seja reposta a normalidade nos CTT em termos de contratação coletiva e de qualidade do serviço público que é prestado à população, que é cada vez pior, com os atrasos a aumentar na distribuição de correspondência".

Os CTT criticaram a greve devido à data escolhida, garantindo que não faltam colaboradores no quadro e que vão ser pagos prémios aos trabalhadores.

Num comunicado divulgado no dia 19 de Novembro, os Correios salientaram que os compromissos com os trabalhadores têm sido assegurados, sublinhando que, perante a covid-19, não recorreram ao regime de 'lay-off', comparticiparam a vacina contra a gripe e anteciparam o pagamento do subsídio de Natal e dos prémios extraordinários.

No desporto, o Benfica que ontem chegou ao Funchal vai tentar responder no reduto do Marítimo aos triunfos do líder Sporting, do Sporting de Braga, o seu último 'carrasco', e do campeão FC Porto na oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No fecho da ronda, os 'encarnados', que perderam os dois últimos jogos no campeonato, no Bessa (0-3) e na receção aos bracarenses (2-3), apresentam-se no Estádio dos Barreiros, no Funchal, a sete pontos dos 'leões', três dos 'arsenalistas' e um dos 'dragões'.

Para a tentativa de regresso aos triunfos, a partir das 19h00, o treinador Jorge Jesus não pode contar, entre outros, com Darwin Núñez e Taarabt, enquanto Zainadine deverá ser a principal baixa nos anfitriões.

Os 'encarnados' só venceram um dos últimos cinco jogos, no reduto do Paredes (1-0), clube do Campeonato de Portugal, para a Taça de Portugal e, nos outros quatro jogos, sofreram três vezes três golos e na outra dois.

Depois dos embates de domingo, o Benfica, que soma 15 pontos, é quarto colocado, enquanto o Marítimo é 15.º classificado, com sete, apenas mais dois do que o lanterna-vermelha Farense. Por isso, os comandados de Lito Vidigal não estão descansados, já que se oficialmente não estão na zona de despromoção, a verdade é que têm os mesmos pontos do penúltimo e antepenúltimo, respectivamente Boavista e Portimonense.

Na economia, nomeadamente com impacto na familiar, hoje é o último dia para pagar a última prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para os proprietários cujo valor a pagar seja superior a 100 euros.

O pagamento do IMI arrancou em Maio, quando quase quatro milhões de contribuintes receberam uma nota de liquidação das Finanças para efetuar o pagamento da primeira prestação ou da totalidade do imposto, consoante o valor.

A primeira prestação do IMI foi paga durante o mês de Maio, sendo este o único pagamento caso o valor seja inferior a 100 euros. Se o valor do imposto se situar entre 100 e 500 euros, o pagamento podia ser feito em duas fases, durante os meses de Maio e Novembro, uma opção que muitos tomam, dado que esta segunda prestação calha numa altura menos afogada em contas.

Caso o IMI seja superior a 500 euros, podia ser pago em três vezes, a primeira em Maio, depois em Agosto e por último agora em Novembro.

Também as micro, pequenas e médias empresas e os trabalhadores independentes têm até hoje para fazer o pagamento do IVA trimestral, podendo aderir ao faseamento em três ou seis prestações, sem juros.

Este regime extraordinário foi aprovado no Conselho de Ministros de 20 de Novembro e anunciado pelo Governo no dia seguinte e determina que o IVA trimestral pode ser pago até dia 30 ou em três ou seis prestações mensais, sem juros.

A medida é idêntica à que foi anunciada no início da pandemia, com a flexibilização dos prazos para o pagamento do IVA.

Outras notícias ...

A nível internacional, nos Estados Unidos, o Presidente eleito, Joe Biden, recebe o seu primeiro 'briefing' classificado com a Administração de Donald Trump.

No dia 25 de novembro, o conselheiro da equipa de transição Jen Psaki disse que o Presidente eleito receberá o primeiro 'briefing' presidencial diário, a reunião regular sobre as informações mais confidenciais oferecidas aos principais funcionários do Governo dos EUA.

Biden tem estado impedido de receber instruções de inteligência e elementos da sua equipa foram impedidos de entrar em contacto com colegas do Governo do Presidente cessante, Donald Trump, devido à recusa da Administração de Serviços Gerais em verificar se Biden ganhou as eleições presidenciais, perante os processos judiciais sobre a votação interpostos pela candidatura republicana.

O novo Presidente dos Estados Unidos toma posse em 20 de janeiro de 2021.

Na cultura, é a estreia do documentário sobre a desocupação do atelier RE.AL, do coreógrafo João Fiadeiro, que fechou portas em 2019, em Lisboa, assinala o encerramento da 18.ª edição do festival Temps d'Images, a decorrer desde outubro.

Intitulado "Nada pode ficar", o documentário de Maria João Guardão acompanha a desocupação do n.º 55 da rua do Poço dos Negros, sede do atelier RE.AL, que completaria nesta data 30 anos de existência. O coreógrafo e bailarino foi forçado a deixar a casa que ocupou durante 15 anos no coração de Lisboa, tendo decidido, na altura, não replicar a estrutura num qualquer outro lugar.

O filme será exibido às 12:00, no Cinema Ideal, em Lisboa.

A 18.ª edição do Temps d'Images 2020 teve início em 09 de outubro e apresentou um total de 12 obras entre dança, teatro, a performance e o documentário. O Temps d'Images é uma produção DuplaCena/Horta Seca financiado pela Direção-Geral das Artes e a Câmara Municipal de Lisboa.

Também lá fora, o processo por corrupção do antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy é retomado, após o tribunal correcional de Paris ter rejeitado na quinta-feira o seu adiamento, por motivos de saúde de um dos coacusados.

Um relatório médico concluiu que o antigo juiz Gilbert Azibert, 73 anos, estava apto a comparecer, pelo que o tribunal rejeitou o pedido de adiamento e ordenou que se apresentasse "em pessoa" hoje, às 13:30 locais (12:00 em Lisboa), antes de suspender de novo a audiência.

O julgamento de Sarkozy, acusado de corrupção e tráfico de influências na sequência de um escândalo que envolveu escutas telefónicas, começou há precisamente uma semana no Tribunal Criminal de Paris, mas foi adiado pouco depois.

A decisão do tribunal foi tomada na sequência do pedido dos advogados de um dos réus, o juiz Gilbert Azibert, que alegaram o estado de saúde muito precário do arguido, tendo o presidente do tribunal ordenado um exame médico que, entretanto, foi entregue.

O ex-Presidente, de 65 anos, vai julgado em conjunto com o seu advogado Thierry Herzog, também de 65 anos, e Gilbert Azibert, podendo ser condenados a uma pena suspensa de prisão de até 10 anos e a uma multa de até um milhão de euros. Os três acusados negam qualquer irregularidade.

Por fim, de regresso ao país, a decisão instrutória do processo Éter, relativo à alegada viciação de procedimentos de contratação pública na Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, é conhecida no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

O Ministério Público (MP) imputou centena e meia de crimes a 29 arguidos (21 singulares e oito coletivos), incluindo o ex-presidente do Turismo do Porto e Norte Melchior Moreira, mas 19 dos acusados requereram a instrução do processo, na expectativa de que o Tribunal de Instrução Criminal do Porto os despronuncie - ou seja, que determine o seu não julgamento.