CMF deve cumprir promessas feitas à população, adverte a CDU

A CDU acusa o actual executivo da Câmara Municipal do Funchal de tentar fazer passar a ideia de um “concelho equilibrado e com desenvolvimento igual”, entre o centro urbano e as zonas periféricas, mas diz que esta imagem não corresponde à verdade.

Herlanda Amado fala num Funchal real vivido por milhares de pessoas que “esperam e desesperam” por obras, tal como acontece na Vereda do Lombo da Quinta, onde os moradores aguardam pelo prometido arranque da obra de alargamento desta Vereda, considerando que esta é mais uma, das muitas obras que já vem sendo prometida há muitos anos, mas que à semelhança de tantas outras, tarda em arrancar e sair do papel.

A deputada municipal da CDU fala numa “promessa antiga dos executivos do PSD, prorrogada no tempo pelo executivo do PS de Paulo Cafofo e agora pelo executivo de Miguel Gouveia”. Considera que muitas foram as idas às sessões públicas da Câmara Municipal e só com a continuada pressão dos moradores, esta obra tem entrado de orçamento em orçamento, mas “teimosamente por inércia ou incompetência política, não sai do papel”.

Neste jogo das “falsas promessas” partilhadas por “Albuquerque, Cafofo e Miguel Gouveia”, os prejudicados são os mesmos de sempre, as pessoas, acusa a deputada comunista salientando que as populações vêm sendo enganadas e estão cansadas da postura inaceitável da Autarquia e exigem que sejam tomadas medidas urgentes de intervenção.

“Quanto mais tempo terão as pessoas que aguardar para ter direito a uma estrada com condições de segurança? Quanto mais tempo terão de aguardar para que as suas justas e longas reivindicações sejam concretizadas pela Câmara do Funchal?”, questiona Herlanda Amado.