Sorte? Sucesso? Inveja? Os sacrifícios que ninguém vê

Há quem inveje o sucesso dos outros sem saber o que sofreram na pele para alcançar as qualidades tão cobiçadas. Ter sucesso ou ter sorte – como muitos lhe chamam – implica fazer sacrifícios, trabalhar de sol a sol e estar disposto a prescindir de coisas tão simples como relaxar num sofá ou numa espreguiçadeira de uma praia qualquer.

O tempo não pára para aqueles que perseguem os seus objectivos, que traçam metas e calendários e que lutam por uma vida melhor. Para esses, até parece que os ponteiros do relógio andam a uma velocidade alucinante, pois não há mãos a medir para tantos afazeres.

Os sacrifícios que estão por detrás do tal sucesso ou sorte reflectem-se nos olhos de quem lembra o que teve de fazer para chegar onde chegou. É assim com muitas pessoas, mas é particularmente assim com Luísa Correia, uma mulher que nasceu com a vontade e com a persistência em querer saber mais sobre o mundo que a rodeia.

A determinação tão própria da juventude que sabe o que quer, fez com que Luísa entrasse no mundo do trabalho bem cedo, aos 17 anos, como polidora de móveis de uma das empresas mais conceituadas do mercado, mas o chamamento para uma outra profissão acabou por surgir ao folhear um jornal.

- Já tinha pedido a demissão desse trabalho quando vi um anúncio sobre um curso de estética. Entusiasmada, inscrevi-me nessa escola e acabei por ser uma das melhores alunas. Logo depois, abri o meu gabinete no Funchal.

A infância em São Roque do Faial deu-lhe os alicerces que necessitava para descobrir e admirar a beleza que via no rosto de cada pessoa e isso cimentou-lhe as certezas de que deveria aprender tudo o que havia para aprender sobre a área.

Aos 20 anos e ao entender que precisava de bases mais sólidas, decidiu retomar os estudos do secundário, fazendo um tremendo esforço para conciliar o ganha-pão com as aulas à noite. Com um brilhozinho nos olhos, Luísa – agora doutora Luísa – recorda os tempos difíceis de trabalhadora-estudante.

- Fiz o meu 12º ano a trabalhar e a estudar. Resolvi voltar à escola porque sentia uma necessidade gigantesca de aprender muito mais. Aos 20 anos, já tinha o meu curso de estética, o 12º ano e já trabalhava, mas algo me dizia que não ia ficar por ali…

Certezas que acabaram por ser confirmadas com o passar do tempo. Luísa Correia estabeleceu-se como empresária do ramo, abriu o seu gabinete de estética no Funchal, criando laços e amizades com clientes que se tornaram frequentes. A vontade em aperfeiçoar conhecimentos foi ganhando outra dimensão ao participar em diversas palestras no continente.

- Quando viajava para fazer essas formações, percebia que existia um mundo tão diferente da realidade que eu vivia na Madeira. Ficava fascinada ao ouvir os formadores, principalmente quando explicavam como é que os produtos actuavam no organismo e como é que a pele envelhecia. Ou seja, não era só olhar para o creme e aplicar. Havia que perceber o que estava por detrás daquilo.

Foram os «porquês» que conduziram Luísa Correia a iniciar mais uma aliciante etapa da sua vida.

- Em 2006 e sempre com aquela vontade de estudar para poder dar uma resposta diferente na minha profissão, candidatei-me à universidade e fiz a minha licenciatura em Ciências Biológicas e da Saúde, na Universidade dos Açores.

Após vários anos a trabalhar arduamente, contando-se pelos dedos as folgas, as férias ou até mesmo os fins-de-semana, Luísa Correia partiu à procura do seu sonho, deixando para trás uma casa cheia de clientes.

- Para evitar fechar as portas do meu gabinete, tracei um plano que segui à risca e foi assim que a minha vida foi repartida entre a Madeira e os Açores. Levantava-me às 7 da manhã para estudar e fazer trabalhos e isto para conseguir fazer tudo em frequência. Isso dava-me a margem que precisava para regressar durante uns meses à Madeira para trabalhar. Não foi fácil… Nada fácil…

Na licenciatura, Luísa Correia adquiriu uma formação científica sólida em Biologia e nas Ciências da Saúde ou Ciências Médicas, o que lhe deu as capacidades necessárias para entender o funcionamento do corpo humano e para, mais tarde, prestar serviços e tratamentos avançados na área da estética. Licenciada com distinção, regressou definitivamente à Madeira para aplicar os seus conhecimentos, introduzindo inovações que depressa ganharam fama junto dos clientes.

Esta vontade admirável em investir na sua instrução advém da necessidade que sente em querer saber mais sobre o corpo humano. Foi assim que Luísa Correia abraçou um outro desafio: a pós-graduação em Medicina Legal.

Hoje, na Rua da Queimada de Cima n° 28, 1°, sala F, no centro do Funchal, Luísa Correia tem as portas abertas para todos os clientes que necessitam dos vários e modernos tratamentos de estética avançada.

