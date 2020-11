CNF aprova Relatório de Actividades e Contas de 2019

O Clube Naval do Funchal aprovou o Relatório de Actividades e Contas de 2019 com 34 votos a favor e dois contra. Ao longo da manhã deste sábado, 28 de Novembro, decorreu o período de votação na sede social do clube, onde estiveram presentes diversos órgãos sociais da Direcção do clube para esclarecimentos adicionais.

Por força das circunstâncias da pandemia Covid-19, a Assembleia Geral do Clube Naval do Funchal teve um formato diferente, com a presença de cinco sócios de cada vez, quer na sala de voto, quer na sala de esclarecimentos.

O relatório foi publicado online, oito dias antes da assembleia, a 20 de Novembro, dando oportunidade para consulta dos associados e possível pedido de audiência prévia para esclarecimentos. O documento mantém-se disponível para consulta no site oficial do clube.