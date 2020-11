Detido com liamba no Funchal vai para a cadeia

Um homem de 51 anos, natural da Ponta do Pargo e residente no Funchal, foi detido pela Polícia de Segurança Pública por tráfico de droga.

O indivíduo foi apanhado com uma planta de liamba com o peso de 41,11 gr e 127 doses individuais da mesma substância psicotrópica, na sequência de uma investigação levada a efeito pela Esquadra de Investigação Criminal do Funchal, a qual possibilitou a recolha de prova material e testemunhal suficientes para solicitar à entidade judiciária competente a emissão de mandados judiciais de busca domiciliária.

“O cidadão em causa foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal tendo recolhido ao Estabelecimento Prisional do Funchal uma vez que pendia sobre o mesmo um mandado de detenção para cumprimento de pena efectiva de 1 ano e 4 meses”, informou a PSP em comunicado.