Funchal adere a plataforma nacional em prol do desenvolvimento sustentável

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, assinou esta tarde, o protocolo que marca a adesão do Município à ODSlocal - Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O projeto está alinhado com os objetivos propostos pela ONU para 2015-2030 e tem por objetivo envolver os municípios no cumprimento das diretrizes mundiais.

Miguel Silva Gouveia explicou, no momento, que “a adesão do Funchal a esta plataforma tem por princípio a partilha de boas práticas no desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Consideramos que os problemas globais podem e devem ser pensados e solucionados localmente e aí é que o Funchal pode dar o seu contributo, já que a sustentabilidade é, há muito, um alicerce da governação municipal.”

A ODSlocal atuará com o objectivo de informar, capacitar e divulgar os agentes de sustentabilidade, envolvendo autarcas, técnicos e atores-chave dos municípios e assegurando um envolvimento responsável por parte dos diversos atores de modo a estimular parcerias para a construção de redes de sustentabilidade. A plataforma prevê ainda, para valorizar e projectar boas práticas e progressos dos municípios aderentes, a realização de uma conferência anual de âmbito nacional e a atribuição dos Prémios ODSlocal, para distinguir Projetos, Práticas e Parcerias ODS, e dos Selos ODSlocal, a galardoar os municípios que manifestem desempenho de topo ou dinâmicas positivas.

“Os municípios são dos órgãos políticos com maior proximidade da população, por isso faz todo o sentido a criação de uma plataforma que promova o desenvolvimento sustentável e que auxilie junto dos cidadãos, das empresas e das organizações no cumprimento dos objetivos, ainda que adaptados às prioridades de cada território e comunidade”, acrescentou o Presidente.

A sessão de apresentação do projeto decorreu em formato online, com uma vertente presencial que contou apenas com a participação das entidades promotoras do projeto, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A Plataforma, disponível em https://odslocal.pt/, é promovida pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), associado a dois centros de investigação universitários (OBSERVA/Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e MARE-Universidade Nova de Lisboa) e a uma start-up tecnológica (2Adapt).