Carlos Pereira propõe que autarquias distribuam senhas de refeição

Na actual conjuntura, marcada pelas dificuldades decorrentes da pandemia de covid-19, Carlos Pereira, deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, considera que "há diversas soluções que podem ser adoptadas pelas autarquias, de modo a ajudar as economias locais, promover o emprego e dar resposta aos mais desprotegidos".

O parlamentar entende que, "além de programas sociais, em cooperação com as entidades de solidariedade existentes, há soluções simples que podem ser implementadas nesse sentido" e propõe distribuir senhas de refeição pelos mais necessitados para consumirem em restaurantes seria.

A medida seria "uma espécie de dois em um" e constituiria uma ajuda rápida, com efeito imediato".

"A restauração passa enormes dificuldades, pela exposição ao turismo, pelo que seria relevante aliar o apoio directo e efectivo a esta actividade com o apoio aos mais necessitados, através de uma identificação rigorosa, com envolvimento das entidades de solidariedade social", sustentou.

O deputado socialista considera ainda que o mesmo procedimento poderia ser seguido em relação a outras actividades de relevância local, "permitindo manter empregos e empresas".

"Até ao fim do ano, é preciso criatividade e usar bem os meios. Qualquer euro utilizado que ajude a economia e contribua para ajudar os mais necessitados é muito importante", sublinha, rematando que as autarquias têm, também, de estender todas as facilidades até, pelo menos, ao fim do ano, sendo que as que ainda não isentaram as taxas devem fazê-lo .