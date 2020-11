África com mais 332 mortes e mais 14.652 casos

África registou 332 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, alcançando um total de 50.628 vítimas mortais causadas pelo novo coronavírus, que já infetou 2.106.931 pessoas, mais 14.652 casos, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de recuperados no mesmo período foi de 10.410, para um total de 1.781.744, nos 55 membros da organização.

O maior número de casos de infeção e de mortos regista-se na África Austral, com 870.650 casos e 22.825 vítimas mortais. Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza um total de 775.502 casos de infeção e 21.201 mortes.

Com 708.018 pessoas infetadas e 18.716 vítimas mortais, o Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia.

A África Oriental contabiliza 260.623 casos e 5.053 mortos, na África Ocidental, o número de infeções é de 203.234, com 2.850 mortos, enquanto a África Central regista 64.406 casos e 1.184 óbitos, o mesmo número de quarta-feira.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.585 mortos e 114.107 infetados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 5.539 vítimas mortais e 333.506 casos de infeção.

Entre os seis países mais afetados estão também a Argélia, que regista 78.025 infeções e 2.311 mortos, a Etiópia, que contabiliza 107.109 casos de infeção e 1.664 vítimas mortais, e a Nigéria, com 66.805 infetados e mantém os mesmos 1.169 mortos.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 340 óbitos e 14.821 casos, seguindo-se Moçambique (128 mortos e 15.302 casos), Cabo Verde (104 mortos e 10.400 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.146 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.422 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 981 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, a 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infeção, a 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.415.258 mortos resultantes de mais de 60 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.