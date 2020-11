Capitania actualiza aviso e alerta para agitação forte e vento

A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta manhã uma actualização sobre o estado do vento e do mar para a orla marítima até às 6 horas de amanhã. Estão previstos, como já noticiado, agitação marítima forte e vento forte.

Com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a autoridade marítima mantém assim o aviso à navegação para hoje e madrugada de amanhã de vento de Norte Noroeste muito fresco a forte, visibilidade temporariamente moderada a fraca e ondulação na costa Norte de Noroeste com 4 a 5 metros de altura, aumentando gradualmente para ondas de 5 a 6 metros no final do dia. Na costa Sul as ondas serão de Sudoeste com 2 a 3 metros.

Dadas estas condições, a Capitania recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem em vigor avisos laranja para a costa Norte e Porto Santo até ao meio-dia de amanhã, estimando que as ondas possam atingir 10 a 12 metros de altura máxima em alguns momentos. Está ainda em vigor um aviso amarelo para vento, que pode atingir os 70 a 80 quilómetros por hora nestas zonas.

Na costa Sul e zonas montanhosas o aviso é apenas para vento e é amarelo, sendo esperadas rajadas até 80 quilómetros por hora nas zonas baixas e até 110 nas altas.