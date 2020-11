Élia Ribeiro perde Informática mas continua com o Património da Madeira

É a primeira directora regional do Património, depois da cisão que determinou a separação entre a Informática e o Património, na estrutura do Governo Regional da Madeira. Élia Ribeiro, que era directora regional do Património e Informática, foi nomeada para assumir, durante três anos, idênticas funções, mas agora sem a componente Informática.

Élia Ribeiro estava a concluir a comissão de serviço, iniciada em Outubro de 2017, à frente da Direcção Regional de Património e Informática, funções que iniciou após cerca de um ano na Administração dos Porto da madeira, como vogal do Conselho de Administração.